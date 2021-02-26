 

Infiniti готовит к дебюту модель QX60

26.02.2021, 9:26, Новости дня
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В ближайшее время официально представят публике обновленный кроссовер Infiniti QX60.

Известно, что производителем выбран для паркетника 3,5-литровый двигатель с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Вместе с тем достоинством обновленной версии Infiniti QX60 называют приемник сцепного устройства, улучшенную стабилизацию, а также охладитель. Новинка имеет некоторые схожие черты от ранее показанного концепта QX60 Monograph Concept.

В частности, автомобиль имеет вертикальную решетку радиатора, а также тонкие прорези на головной оптике. Первыми смогут приобрести улучшенный кроссовер покупатели в США и Канаде, для которых модель поступит в продажу уже к концу 2021 года. На передней панели автомобиля установлен крупный планшет мультимедийной системы.



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