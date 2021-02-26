 

За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 8 тыс. человек

26.02.2021, 9:22, Новости дня
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За прошлые сутки в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 8003 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 26 февраля.

Среди заболевших – 312 медиков и 475 детей.

За сутки от коронавируса в Украине умерло 146 человек, выздоровело 4244 заболевших, 2762 пациента госпитализированы.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 333 844 человек, 25 742 заболевших умерли, 1 163 555 – выздоровели.

25 февраля в стране провели 78 264 тестирования на коронавирус, из которых 36 809 – методом ПЦР, 16 271 – методом ИФА, а также 25 184 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 6,85 млн ПЦР-тестирований на коронавирус.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857) области, Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/881421399067523

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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