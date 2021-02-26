Умер актер Вячеслав Голоднов

26.02.2021, 8:50, Новости дня

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Актер Вячеслав Голоднов, известный по фильму «Ворошиловский стрелок», умер на 73-м году жизни, сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

Орляченко сообщил о смерти артиста в Facebook.

«Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех», – написал он.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища. С 2005 года работал в Калужском драматическом театре.

Известен ролями в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок» (1999), «Шериф» (2010) и «Танкисты своих не бросают» (2013).