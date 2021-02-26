 

Выехавшие из КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

26.02.2021, 8:00, Новости дня
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Сотрудники российского посольства в Северной Корее и члены их семей, вернувшиеся на родину на самодельной дрезине уже вылетели из Владивостока в Москву, информирует представительство МИД во Владивостоке.

«Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей… На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», – говорится в сообщении представительства МИД во Владивостоке в Facebook.

Ранее сообщалось, что сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами. Видео возвращения группы опубликовал МИД России.



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