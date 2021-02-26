Росприроднадзор потребовал взыскать с «Норникеля» 12,5 млн за слив сточных вод в тундру

26.02.2021, 7:10, Новости дня

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Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к компании «Норникель» с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру, информирует пресс-служба суда.

В суде сообщили, что «вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 млн 549 тыс. 600 рублей», передает ТАСС.

По данным Росприроднадзора, 28 июня 2020 года работники компании перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке, с целью сброса сточных вод с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики в тундру.

«Истец указывает, что результаты анализа отобранных проб почвы свидетельствуют о том, что сточные воды хвостохранилища, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, в результате их сброса на почву привели к ее загрязнению этими веществами», – отметили в суде.

Решение о принятии иска будет принято в течение пяти рабочих дней.

Напомним, 28 июня 2020 года в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

В ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена.

Пресс-служба компании «Норникель» сообщала, что для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

В компании отмечали, что таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики.

Кроме того, 3 июня того же года президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не уточнял подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.