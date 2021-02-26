 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

26.02.2021, 6:20, Новости дня
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Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один – шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.



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