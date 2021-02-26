Стало известно о погибших после авиаудара США по объектам в Сирии

26.02.2021, 6:20, Новости дня

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Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщают СМИ.

Газета The Washington Post информирует со ссылкой на источник в американской администрации, что, предположительно, удар привел к гибели «горстки людей», передает РИА «Новости».

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская сторона нанесла удар в САР, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, а потому в Пентагоне уверены в его точности: «Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели».

«Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим)», – добавил он.

Остин отметил, что не может сказать большего, ограничившись тем, что американские военные «точно знают, куда ударили».

Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.

22 февраля «зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу. Всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья – за ее пределами. Пострадавших не было.

Также на минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.