Украинские депутаты предлагают сажать на 15 лет за сотрудничество с «государством-агрессором»

26.02.2021, 6:08, Новости дня

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Украинские депутаты подали в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм. Как пишет «Телеканал новин 24», текст документа пока не обнародован, однако один из авторов раскрыл подробности. По словам Евгении Кравчук, за коллаборативную деятельность предусматривается лишение свободы сроком на 10—15 лет.



Reuters

Ряд депутатов Верховной рады из фракции «Слуга народа» 24 февраля подали в парламент законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм. Как передаёт «Телеканал новин 24», в законопроекте наказание за коллаборативную деятельность предлагают установить на уровне 10—15 лет.

Как отмечает издание, текст документа пока не обнародован, однако заместитель председателя фракции «Слуга народа» и одна из инициаторов законопроекта Евгения Кравчук поделилась некоторыми подробностями. Она дала такое определение коллаборационизма: это «содействие отдельными гражданами или юридическими лицами государству-агрессору в осуществлении агрессивных действий, развёртывании вооружённого конфликта против Украины, включая поддержку вооружённых формирований и оккупационных администраций государства-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм».

«Во время поездки на фронт в прошлом году много общалась с нашими военными по проблеме коллаборационизма. Обещала исследовать вопрос и зарегистрировать законопроект. Выполняю обещание», — написала депутат в Facebook.

По её словам, депутаты при содействии ряда общественных организаций создали и зарегистрировали несколько законопроектов. Первый из них — 5144 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборативную деятельность)».

Документ ограничит доступ коллаборационистов к государственным должностям и местному самоуправлению на 15 лет. Также он предусматривает другие наказания для людей, которые сотрудничали с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или военизированными формированиями.

Кроме того, он создаёт правовые условия для ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором, и распространяет на такое уголовное преступление возможность специального досудебного расследования при отсутствии обвиняемого.

Документ предусматривает наказание за публичное отрицание гражданином Украины вооружённой агрессии против Украины и установления временной оккупации части территории Украины, за добровольное занятие гражданином Украины должности, за передачу материальных ресурсов незаконным вооружённым формированиям, а также за организацию и проведение политических или информационных мероприятий в сотрудничестве с государством-агрессором или оккупационной администрацией.

Ещё один Законопроект 5143 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборативную деятельность)», по словам Кравчук, дополняет предыдущий документ. Он «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество».

«Над этой законодательной инициативой сейчас будет работать профильный комитет, редакция может измениться. Будем разворачивать широкую дискуссию с привлечением экспертной среды, ведь это важно для восстановления справедливости и защиты украинской государственности во всех сферах её жизнедеятельности», — подытожила Евгения Кравчук.