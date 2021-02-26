США проконсультировались с коалицией перед ударами по проиранским группам в САР

26.02.2021, 4:40, Новости дня

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США выверено наносили удары по объектам проиранских сил Сирии, стремясь к деэскалации ситуации в регионе, «военный ответ» был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с коалицией, сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.

Кирби сообщил, что «это соразмерный военный ответ был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции», передает ТАСС.

«В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на Севере Сирии и Ираке», – добавил он.

Ранее стало известно, что США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала «Аль-Арабия», всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья – за ее пределами. Пострадавших нет.

На минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

До этого глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как отметил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.