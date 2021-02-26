Умер основатель и первый премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи Майкл Сомаре

26.02.2021, 4:40, Новости дня

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Первый премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи Майкл Сомаре умер в Порт-Морсби на 85-м году жизни, сообщают местные СМИ.

Телеканал EMTV сообщил со ссылкой на заявление семьи, что причиной смерти Сомаре стал рак поджелудочной железы, диагностированный слишком поздно, передает ТАСС.

Политик умер в госпитале Порт-Морсби. Он стал первым премьер-министром Папуа – Новой Гвинеи после объявления независимости страны в 1975 году. В дальнейшем он возглавлял ее правительство в течение семнадцати лет, будучи четыре раза избран на эту должность.

Решение об уходе из политики он принял в 2017 году, после нескольких лет работы в парламенте страны.