 

Львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги

26.02.2021, 2:10, Новости дня
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В зоопарке Праги после тестирования у двух индийских львов и 30-летнего самца гориллы обнаружили коронавирус, которым они, предположительно, заразились от сотрудников, сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

Речь идет об индийских львах Джамване и Сухи, а также самце гориллы Рихарде. Признаки заболевания проявляются у львов небольшой простудой и покашливанием, а у Рихарда – отсутствием аппетита и усталостью, передает РИА «Новости».

Также директор зоопарка рассказал, что постепенно планируется проверить на коронавирусную инфекцию и остальных животных. Кроме того, будет проведен генетический анализ, чтобы выяснить, какой именно тип COVID-19 обнаружен у питомцев.

Ранее в немецком Гамбурге двух заразившихся коронавирусом домашних кошек, хозяйка которых ранее скончалась от COVID-19, отправили на карантин.

Напомним, ученые предположили, что в будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания.



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