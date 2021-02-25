Зеленский снова созывает СНБО

25.02.2021, 23:22, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом со ссылкой на источники пишет “Украинская правда”.

По информации издания, заседание СНБО начнется в 17.30 в помещении Офиса президента.

22 февраля Зеленский встретился с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Они обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений совета, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи кума президента РФ, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ считают ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

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