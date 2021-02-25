Политика: «Справедливая Россия» обещает построить социализм после выборов

25.02.2021, 22:51, Новости дня

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Обновленная партия «Справедливая Россия», пополнив свои ряды за счет сторонников Захара Прилепина и «Патриотов России», заявляет о претензиях на второе место в ходе сентябрьских выборов в Госдуму. Идеологи партии обещают «взять лучшее из социалистического прошлого в социалистическое будущее» и открыто говорят об уважении к Сталину и Дзержинскому. Какого избирателя поможет завоевать эта риторика?

Не менее 11% россиян могут уже сейчас отдать голос за объединенную партию «Справедливая РФ – За правду» (СРЗП). Таковы данные опроса ВЦИОМ, состоявшегося в минувшие выходные, в самый канун объединительного съезда, который закрепил присоединение к справедливороссам двух других партий – «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина.

Съезд, напомним, состоялся в понедельник, а в четверг социологи представили итоги опроса на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). «То, что исследование проводилось до съезда – важный момент, поскольку ситуация может меняться», – предупредил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, несколько недель назад число допускающих голосование за партию составляло 10%, теперь этот показатель хоть немного, но вырос.

«Судя по результатам, 33% знают об объединении партий, с января этот показатель растет. В самой электорально активной группе «60+», около 47% знают об этом событии, и это хороший показатель. Из тех, кто информированы, 39% положительно относятся к объединению трех партий», – указал эксперт ВЦИОМ. При этом отрицательно относятся к появлению новой левой партии 8%, и безразлично – 48%, что также хороший показатель, полагает социолог. «Безразличные» приняли к сведению факт политической перестановки, но ждут более четких предложений со стороны объединенных левых, сделал вывод Мамонов.

По мнению экспертов ВЦИОМ, к 11% заявивших о возможности голосования надо относиться очень спокойно. «Это авансовая оценка, – отметил Мамонов. – Когда мы будем смотреть на общий рейтинг партии, этот рейтинг, скорее всего, не сохранится и будет колебаться. Но тем важнее нынешний показатель, это пока что верхняя рамка».

В пользу объединенной «СР» свидетельствует то, что новое лицо партии проясняется в глазах избирателей, отметил социолог. «Партия воспринимается как сила, ориентированная на развитие РФ по особому пути – так считают 67%. Этот показатель вырос на 4% за несколько недель, – сообщил Мамонов. – Второй важный показатель – 55% россиян полагают, что новая партия будет выступать за усиление социальной справедливости, и эта доля респондентов также выросла на 4%». По оценке исследователей, темы социальной справедливости и защиты суверенитета будут ключевыми в ходе избирательной кампании этого года.

Данные социологов воодушевили представителей самой СРЗП, также принявших участие в круглом столе. «Налицо трехкратное увеличение тех, кто допускает голосование за новую партию – в ноябре-декабре это было 3%, сейчас 10-11%. За последнее время ни один политический игрок такой динамики не демонстрировал», – подчеркнул член президиума центрального совета «Справедливой РФ – За правду», глава ее свердловского отделения Андрей Кузнецов. Как многие другие партийцы (например, Захар Прилепин), он уповает на синергетический эффект от объединения электоратов Сергея Миронова, Прилепина и Семигина. «Здесь будет играть роль не эффект сложения, а эффект умножения. Вполне правдоподобным выглядит предположение о том, что партия сможет сформировать вторую политическую силу в Госдуме», – подчеркнул Кузнецов.

По мнению справедливоросса, на политическом поле действует немного игроков, предлагающих сразу и политическую модернизацию, и социальную повестку, – при том, что за время пандемии запрос россиян на государственную помощь заметно вырос. «КПРФ предлагает нам поворот назад в советское прошлое. Как метко заметил Миронов,

«они идут вперед, повернув голову назад. Мы все-таки разворачиваем голову вперед»,

– заметил Кузнецов. По его мнению, рост социальной напряженности всегда сопровождается повышенным спросом на надежду, на образ будущего.

Строить социализм со всем уважением к Сталину

Практически все участники дискуссии согласились с тем, что успех партии будет заключаться в определении четкого образа врага или хотя бы соперника. В частности, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко напомнил, что предыдущий объединенный левоконсервативный проект – партия «Родина» образца 2003 года – сумела пройти в парламент за счет того, что объявила своим врагом олигархов. У трех объединившихся сейчас партий также враг понятен, заметил профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев – это «олигархи, и, с другой стороны, навальнисты и либералы, которые атаковали «За правду».

«Я уже пару лет назад нашел себе локального врага в виде КПРФ. На выборах в Орловский горсовет мы получили отличный результат, обойдя команду губернатора-коммуниста Андрея Клычкова», – сообщил глава фракции «СР» в горсовете Орла Руслан Перелыгин. «Уважаемый коллега, не заговаривайтесь. Вы можете объявить своим врагом конкретного губернатора или его команду. Но объявлять врагом КПРФ – это, что называется, не по званию», – парировал замглавы фракции «СР» в нынешнем составе Госдумы Олег Нилов.

Похоже, что главной целью риторических атак станет именно крупный капитал, а главной соперницей на левом поле – КПРФ. Об этом свидетельствует выступление публициста, члена Изборского клуба Николая Старикова, одного из соратников Прилепина, вошедшего в Центральной совет объединенной партии.

«Конкурентам и соперникам хочется ответить цитатой товарища Сталина: «Если наши противники нас хвалят, значит мы что-то делаем не так, а если наши противники нас ругают, значит мы все делаем правильно», – начал свое выступление Стариков. «Социалистическая партия, которая называется «Справедливая РФ – За Правду», я думаю, с уважением относится к памяти Иосифа Виссарионовича», – продолжал публицист. Стариков особо подчеркнул, что в полное официальное название СРЗП включены слова «Социалистическая партия», и призывал отныне именовать членов и сторонников новой партии социалистами. «Партия собрала под свои знамена всех, кто собирается строить социализм», – сообщил член Изборского клуба. По мнению Старикова, социальная справедливость – это то, что «надо взять с собой из своего социалистического прошлого в наше социалистическое будущее».

«Партия «За правду» привнесла в «Справедливую Россию» то, чего ей не хватало: тему сталинизма, тему Дзержинского, некоторые инициативы, такие как национализация недр и реформа ЕГЭ», – констатировал Матвейчев.

«Но социальная справедливость и социализм – все же разные понятия, – указал модератор беседы, директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. – Не отпугнет ли такая постановка вопроса потенциальных избирателей?». Как, в свою очередь заметил Бондаренко, избиратель «Справедливой России» – хотя и левый, но настроенный умеренно, а не радикально. «Справедливая Россия» может попытаться стать партией нищающего среднего класса», – полагает политолог. По мнению Бондаренко, «электорат «Справедливой России» сегодня ждет оппозиционности – системной, умеренной, в пределах закона». «Но никак не радикального хунвэйбинства, которое от некоторых представителей партии, очень хороших людей, тем не менее можно вдруг услышать», – посетовал эксперт.

В этом смысле партия «Родина», которую уже приводили в пример – это не лучший образец, добавил Матвейчев. «Эта партия, у истоков которой я стоял, начинала не с протеста ради протеста, а с лояльной, позитивной повестки, но потом, на почве «звездной болезни» начал проявляться экстремизм, чрезмерное левачество, которое и привело «Родину» к краху», – заметил политолог.

Другая угроза, которая может ожидать СРЗП – это распри в региональных организациях, полагает Матвейчев. Если выходцы из трех партий в регионах будут ссориться из-за дележа мест в списках – вместо того, чтобы согласовывать общую повестку на выборах в Госдуму, тогда объединенной силе не светит не только второе место в парламенте, но и преодоление 5-процентного барьера, пригрозил эксперт.

Объединенная партия планирует взять «51% мандатов»

Конкретно о том, на сколько мест в новом парламенте рассчитывает обновленная партия, рассказал депутат Нилов. «Основная партия победителей – это не партия «Единой Россия», а партия депутатов-одномандатников, которые зачастую идут как беспартийные и независимые. У нас 225 одномандатных округов… Вот туда надо направить усилия всех партийцев», – сообщил депутат. Нилов полагает, что главным объектом приложения усилий будут «те 60% избирателей, которые на прошлых выборах не принимали участия в голосовании. Если удастся достучаться до левоориентированных избирателей, то партия рассчитывает взять «51% мандатов плюс». Заметим, что слова Нилова не совсем совпадают с официальной статистикой – на выборах в Госдуму 2016 года явка составила не 40%, а почти 50%.

Судя по обещаниям Нилова, заручившись поддержкой КПРФ в Госдуме, объединенные левые намерены круто изменить экономический курс страны. «Более всего нам нужно бояться социальной пропасти между абсолютным большинством трудящихся, пенсионеров, простых граждан – 80-90% процентами населения – и «элиткой» новоявленных буржуев», – сообщил депутат.

По словам Нилова, в новой Госдуме «Справедливая РФ – За правду» сразу представит 10-15 законопроектов, которые наши оппоненты «называют популистскими, а мы называем народными». Депутат перечислил некоторые: отмена пенсионной реформы 2018 года, вывод средств из офшоров, распаковка Фонда благосостояния и отказ от единого госэкзамена (ЕГЭ). «Нужно без революции закопать пропасть между богатыми и бедными», – обозначил Нилов программу-максимум для пребывания СР в Госдуме.

«Наше объединение позволяет нам расширить свой кадровый потенциал в регионах. Иначе мы растаскивали бы голоса друг у друга. Мы не будем мешаться друг у друга под ногами», – добавила депутат Госдумы III созыва Надежда Корнеева, которая до объединительного съезда занимала пост зампреда «Патриотов России».

В отдельных регионах потенциал у каждой из трех партий довольно велик, заметил политолог из Удмуртии, исполнительный директор ижевского ЭПИцентра Сергей Щукин. «Я более 10 лет руководил отделением «Патриотов России» в Удмуртии, и мы выводили на площади десятки тысяч людей», – рассказал Щукин. Кроме того, объединение может стать хорошим поводом для чистки рядов. Как заметил эксперт, у «СР», и у «Патриотов России» накопилось «достаточное количество балласта на уровне их региональных отделений, и каких-то программных сбоев, которые естественно мешали и тормозили работу».

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