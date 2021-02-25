В СБУ заявили, что следственные действия у офиса ОПЗЖ не связаны с деятельностью партии

25.02.2021, 22:34, Новости дня

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Служба безопасности Украины не имеет отношения к проведению следственных действий у центрального офиса партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” в Киеве. Об этом пресс-служба ведомства заявила изданию “ГОРДОН”.

Как отметили в СБУ, 25 февраля произошел конфликт вблизи строительной площадки по улице Казимира Малевича в Киеве.

“Представители нескольких общественных движений и организаций проводили акцию протеста против строительства. К ним подъехал микроавтобус, в котором находились лица с травматическим и гладкоствольным оружием, – они совершили серию выстрелов в протестующих. Нескольким участникам акции были нанесены повреждения”, – говорится в сообщении.

Впоследствии работники полиции нашли похожий автомобиль у офиса партии ОПЗЖ. Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий, то есть они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии, добавили в СБУ.

Вечером 25 февраля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что якобы сотрудники СБУ задерживают работников офиса партии. Позже он уточнил, что речь идет о сотрудниках охранной структуры “Шторм”, с которой сотрудничает партия и чей автобус находился под офисом ОПЗЖ. По словам нардепа, правоохранители задержали девять человек.

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