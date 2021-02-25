Заблокированные каналы из “пула Медведчука” увеличили расходы на политическую рекламу в Facebook

25.02.2021, 22:34, Новости дня

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Попавшие под санкции телеканалы “112 Украина”, ZIK, NewsOne после блокировки на телевидении стали тратить больше средств на политическую рекламу на своих страницах в Facebook. Об этом сообщает организация общественного контроля ОПОРА.

После блокировки в эфире “112 Украина”, ZIK и NewsOne перешли на другие платформы для вещания. Кроме эфиров в YouTube и размещения новостей на собственных сайтах, телеканалы начали более активно использовать социальные сети, в частности Facebook.

Учетные записи эти медиа создали задолго до запрета телеканалов. По состоянию на 22 февраля 2021 года общая аудитория трех телеканалов в Facebook – 1,2 млн подписчиков.

Как сообщает ОПОРА, с февраля трансляция политической рекламы на Facebook-страницах телеканалов значительно возросла. Кроме того, рекламные сообщения страниц стали значительно дороже.

Например, “112 Украина” с июня 2019 года по февраль 2021-го потратил на политическую рекламу в соцсети около $10,5 тыс, 39% этих расходов ($4,1 тыс) пришлись на 20 января – 18 февраля 2021 года. Также выросли расходы страниц телеканалов ZIK и NewsOne. В январе-феврале 2021-го они инвестировали в рекламу по 44% общих расходов с июня 2019 года.

По данным гражданской сети, на каждый из YouTube-каналов всех трех медиа, которые они рекламируют в Facebook, после запрета вещания на телевидении подписались по 30 тысяч пользователей. Поскольку данные о рекламе в украинском YouTube пока закрыты, выяснить, как именно произошел прирост аудитории каналов, нельзя.

С помощью аналитического инструмента Crowdtangle ОПОРА проанализировала активность и популярность Facebook-страниц телеканалов за последние 6 месяцев. После роста количества рекламных сообщений, которые транслировали эти страницы, количество подписчиков на их страницах в Facebook быстро и существенно возросло.

График: www.oporaua.org

ОПОРА отмечает, что со дня запрета вещания телеканалов страницы трех телеканалов транслировали одинаковые рекламные сообщения с критикой президента Владимира Зеленского как за “цензуру” и “ограничение свободы слова”, так и его деятельность в должности президента. Рекламные сообщения состоят полностью из обвинений в цензурировании каналов, критики центральной власти и регулярных призывов следить за телеканалами в социальных сетях.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

После блокировки телеканалов, как выяснил “Детектор медиа”, медиахолдинг “Новости” решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников. ООО “Медиахолдинг “Новости”, учредителями которого стали 100 человек, было зарегистрировано 18 февраля, через две недели после блокировки каналов, сообщил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

По данным “Детектор медиа”, новый канал уже создается на базе львовского “Першого незалежного”, его планируют запустить в апреле 2021 года.

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