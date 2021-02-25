 

Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации

25.02.2021, 22:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС.

«Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», – цитирует ТАСС Меркель. 

По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. «В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации», – сообщила канцлер.

Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости».

«Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах) поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – отметила Меркель.

По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации.

Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет.

Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Посол Украины поддержал Японию в вопросе принадлежности Курил

26.09 / Чехия решила закупить израильские системы ПВО

04.10 / Американцам разрешат голосовать за Трампа в случае его смерти

11.10 / В Минске возобновили работу мобильного интернета

31.08 / В РФ обвинение запросило для членов бахчисарайской группы “Хизб ут-Тахрир” от 15 до 21 года тюрьмы

29.06 / Спрос на туры по РФ вырос в десять раз

27.08 / Новое средство было предложено для лечения диабета и ожирения

16.09 / Оккупанты впервые вынесли оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”

28.11 / Американский авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив

25.10 / Разумков проголосовал на выборах, но участие в опросе Зеленского не принял

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска