Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации

25.02.2021, 22:32, Новости дня

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Лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС.

«Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», – цитирует ТАСС Меркель.

По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. «В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации», – сообщила канцлер.

Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости».

«Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах) поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – отметила Меркель.

По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации.

Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет.

Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.