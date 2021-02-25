 

Chery обновил кроссовер Cowin X3

25.02.2021, 21:48, Новости дня
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Известная китайская марка Chery представила широкой публике модернизированный кроссовер под названием Cowin X3.

Автомобиль отличается по внешнему виду от предшественника и имеет длину кузова 4,3 метра. Распознать кроссовер можно по обновленному бамперу, улучшенной решетке радиатора, а также мультимедийному комплексу. Известно, что новинка получила 1,5-литровый турбированный агрегат, который выдает 156 л.с. мощности. Также указано, что модель получит версию на 116 л.с. мощности и передний привод.

Ранее в компании анонсировали, что автомобиль появится на местном рынке в ближайшую неделю. Минимальная комплектация кроссовера Cowin X3 будет продаваться на местном рынке по цене от 9,9 тысячи долларов. Предполагается, что паркетник в дальнейшем также может поступить на отечественный рынок.



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