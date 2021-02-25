 

Бренд Moto Guzzi представил обновленный мотоцикл V7

25.02.2021, 20:08, Новости дня
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Итальянский бренд Moto Guzzi в честь 100-летия с момента образования компании выпустил новую модель под названием V7.

Примечательно, данная модель обладает доработанным двухцилиндровым агрегатом, который имеет мощность 65 л.с., что на 10 л.с. больше, чем в предшествующем исполнении. Кроме того, здесь задействовали маятниковую подвеску и новое заднее колесо. В компании анонсировали, что мотоцикл V7 получит резиновые подножки, по которым также можно отличить модель от предшественника.

Пока производитель не называет стоимость мотоцикла, однако источники указывают, что разница между модификациями окажется незначительной. Остальные особенности будут известны несколько позже.



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