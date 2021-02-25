Наев рассказал, сколько своих военных Россия перебросила в оккупированный Крым

25.02.2021, 20:04, Новости дня

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Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии “Укринформу” заявил, что группировка российских оккупантов в Крыму составляет около 33 тыс. военнослужащих.

“Уже некоторое время ситуация на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым существенных изменений не претерпевает. С целью военного прикрытия северных районов Крыма, которые находятся близко к Херсонской области Украины, Российская Федерация продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. Следует отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе. Непосредственная сухопутная группировка составляет более 11,5 тыс. военнослужащих”, – сказал Наев.

Он отметил, что основные усилия оккупантов сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений и дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения.

В то же время Наев заверил, что Украина всеми имеющимися средствами разведки постоянно отслеживает этот процесс и держит его на контроле.

Он также подчеркнул, что командование ВС РФ в этом году продолжает перебрасывать в Крым вооружение и военную технику.

“В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона “Противник-Г” и 10 разведывательных химических машинах РХМ-6 на базе БТР-80. Вместе с тем, недавно на вооружение Черноморского флота РФ приняты новый патрульный корабль “Сергей Котов” и малый ракетный корабль “Грайворон”. Указанные корабли оснащены универсальным корабельным комплексом “Калибр-НК”, – заявил Наев.

В январе 2021 года украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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