Зеленский о децентрализации: Это не означает, что теперь каждый регион сам за себя

25.02.2021, 15:54, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума “Украина 30” заявил, что реформа децентрализации не означает, что каждый регион страны теперь будет “сам за себя”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Общины получили средства, получили полномочия, получили ресурсы. В частности, получили земельные ресурсы. Это не означает, что теперь каждый регион сам за себя. Окончательно децентрализация еще не завершена”, – сказал глава государства.

Помимо этого, Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

“Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны. Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства”, – подчеркнул президент.

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Рада на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении”. Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в “Слуге народа” заявили о завершении реформы децентрализации.

9 февраля 2021 года глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко отметил, что в Украине остается открытым вопрос местных референдумов. По его словам, изменения в Конституцию в части децентрализации находятся на повестки дня парламента.

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