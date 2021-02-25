Twitter и Facebook стали лидерами антирейтинга соцсетей по наличию деструктивного контента

25.02.2021, 15:00, Новости дня

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Инициативная группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента.

Исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию – Facebook, а третьим стал YouTube. Далее расположились Instagram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», передает ТАСС.

В палате подчеркнули, что при составлении рейтинга учитывалось «количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства площадки в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств». «Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей – количество случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство, но подвергшимся политической цензуре», – добавили в ОП.

В свою очередь первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что решение Facebook и Instagram открыть представительства в Турции «является важным прецедентом для РФ и других стран, которые также борются с несоблюдением законодательства со стороны западных соцсетей».

«Ситуация говорит нам, что регулирование иностранных платформ не вынуждает их уйти с локального рынка, они заинтересованы в его сохранении. Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти на встречу», – заключил член ОП.

Напомним, закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, вступил в силу 1 февраля.