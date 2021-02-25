Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда при ООН

25.02.2021, 14:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сенат США 23 февраля утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представиталя США при ООН. Об этом сообщает CNN.

За кандидатуру Томас-Гринфилд проголосовало 78 сенаторов, против – 20. Ожидается, что 25 февраля дипломат представит верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

“Я с нетерпением жду возможности пообщаться со своими коллегами из Организации Объединенных Наций и найти способы продуктивной совместной работы для достижения наших общих целей. Больше всего я ожидаю работы с некоторыми из лучших наших дипломатов и государственных служащих в представительстве США при ООН. Вместе мы быстро приступим к решению наших самых насущных глобальных проблем и воспользуемся возможностями для сотрудничества, безопасности и мира”, – говорится в заявлении нового постпреда после назначения.

Томас-Гринфилд 68 лет, она работает на дипломатической службе с 1982 года. В разное время была помощником госсекретаря по делам Африки, занимала пост посла в Либерии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—