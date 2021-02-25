 

Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда при ООН

25.02.2021, 14:14, Новости дня
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Сенат США 23 февраля утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представиталя США при ООН. Об этом сообщает CNN.

За кандидатуру Томас-Гринфилд проголосовало 78 сенаторов, против – 20. Ожидается, что 25 февраля дипломат представит верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

“Я с нетерпением жду возможности пообщаться со своими коллегами из Организации Объединенных Наций и найти способы продуктивной совместной работы для достижения наших общих целей. Больше всего я ожидаю работы с некоторыми из лучших наших дипломатов и государственных служащих в представительстве США при ООН. Вместе мы быстро приступим к решению наших самых насущных глобальных проблем и воспользуемся возможностями для сотрудничества, безопасности и мира”, – говорится в заявлении нового постпреда после назначения.

Томас-Гринфилд 68 лет, она работает на дипломатической службе с 1982 года. В разное время была помощником госсекретаря по делам Африки, занимала пост посла в Либерии.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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