 

“Тиночка, ты …бнулась?”, “Это п…здец, зашквар!” – Тина Кароль села на шею парню

25.02.2021, 14:14, Новости дня
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На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 24 февраля разместили видео, на котором певица смеется, сидя на шее у парня.

Певица предстала в сетчатом топе и лакированных штанах.

– Челлендж Тины Кароль в украинском TikTok-доме Top Team House, – говорится в посте.

Подробности этого челленджа не описаны.

– А куда Тина села? На кого Тина села? – говорит перед камерой молодой человек.

Подписчики прокомментировали пост.

– Женщине заняться нечем, – написала Фото профиля ilegkobytova.

– Шею мыть не будет целый месяц и хвастаться всем: там сидела сама Тина, – заявила nadezhdapetrenko81.

– Это п…здец, зашквар! – отметила villacimea.

– Тиночка, ты …бнулась? Посмотри, на кого стала похожа! – написала olgavinogradova8368.

Напомним, Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.



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