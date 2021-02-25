 

“Юний орел”. Поплавский презентовал клип, снятый в 3D

25.02.2021, 13:24, Новости дня
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Ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский презентовал новый клип на знаменитую песню “Юний орел”, которая вышла еще в 1997 году. Видео презентации, которая состоялась в КНУКиИ, опубликовали на странице Поплавского в Instagram.

Среди гостей мероприятия были телеведущий Григорий Решетник, народные артисты Украины Павел Зибров и Наталья Бучинская, актер Дмитрий Ступка.

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Публикация от Михаи * ло Поплавськии * (@poplavskiy_michail)

Ролик создали с использованием современной технологии – в 3D-виртуальной реальности и LED cube.

“Юний орел” для меня особенная песня. С ней я впервые вышел на сцену для раскрутки и популяризации института культуры. С этой песни стартовал проект “Поющий ректор” как технология. Тогда это было для меня вызовом. А сегодня я горжусь, что когда-то малоизвестный институт стал топовым университетом в Украине. И я продолжаю экспериментировать вместе со звездными выпускниками”, – заявил Поплавский в комментарии изданию “Факты”.

Фото предоставлено пресс-службой Михаила Поплавского

Фото предоставлено пресс-службой Михаила Поплавского

Фото предоставлено пресс-службой Михаила Поплавского

Режиссер клипа – выпускница КНУКиИ Катя Царик.

“Мне казалось, что давно выпустилась, все умею, все знаю. Но нет. Эта работа стала для нас вызовом, при реализации которого мы с командой также учились. Не каждый может себе позволить воплощать такие смелые прогрессивные технологии. Это сложная система съемок, программирование которой было разработано киевской компанией”, – отметила Царик.

Съемки ролика заняли около суток. В клипе снялись бывшие студентки университета, которые работают в балете и на бэк-вокале у Поплавского.

Фото предоставлено пресс-службой Михаила Поплавского

Фото предоставлено пресс-службой Михаила Поплавского

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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