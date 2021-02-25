Рудик оценивает шансы досрочных парламентских выборов в 50%

25.02.2021, 13:24, Новости дня

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Глава партии “Голос”, нардеп Кира Рудик считает, что вероятность досрочных парламентских выборов в Украине равна 50%. Об этом она сказала в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое вышло 25 февраля.

“До момента, когда президент начал свои активные государственные действия, я бы сказала, что вероятность [досрочных парламентских выборов] была высокой. Сейчас считаю, если ему удастся вернуть страну к стабильной работе и перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения внеочередных парламентских выборов в этом году или в начале следующего – ниже 50%”, – сказала политик.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, который проводился 22–23 февраля, пятипроцентный барьер для прохождения в Раду преодолевают партии “Слуга народа” (19,7%), “Европейская солидарность” (16,2%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (14,2%), “Батьківщина” (12%) и “Украинская стратегия Гройсмана” (5,1%). “Голос” набирает 3,3%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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