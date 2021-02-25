 

“Тендер уже пишут”. Сурков в 2014 году обсуждал с Медведчуком импорт электроэнергии из России – СМИ

25.02.2021, 13:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Закупки Украиной электроэнергии у России еще с 2014 года лоббировал лично бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков в переговорах с нынешним главой политсовета партии “оппозиционная платформа – За жизнь”, нардепом Виктором Медведчуком. Об этом свидетельствует запись разговора предполагаемых Суркова и Медведчука от декабря 2014 года, обнародованного 25 февраля изданием “Цензор.НЕТ”.

“С “Интер-РАО” и со структурой “Интер-РАО” в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. Тендер уже пишут. Мы этот тендер проведем, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем наш… [неразборчиво]”, – говорит на перехваченной записи якобы Медведчук.

Он рассказывает Суркову о планах заключить два контракта на покупку Украиной электроэнергии и “ИнтерРАО” и продажей в аннексированный Крым.

“Там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина… Это ж гарантированные поставки – два контракта”, – поясняет он Суркову.

УВ 2015 году директор по связям с общественность российского ОАО “Интер РАО” Антон Назаров заявлял, что “Украина платит за поставки электроэнергии из России, долгов нет”, писало издание “Сегодня”. Дефицит электроэнергии возник из-за невозможности вывезти уголь антрацитовых марок с территорий, подконтрольных боевикам на Донбассе.

Украина не импортировала электроэнергию из России четыре года и возобновила импорт с осени 2019 года. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина опять возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / В Москве решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров

04.02 / Задержки и бумажная волокита — NTD о последствиях брексита для торговли между Лондоном и Брюсселем

01.02 / В РФ предупредили о резком подорожании одежды и техники

29.07 / Адвокат опровергла данные о предложении Ефремовым компенсации семье погибшего

17.01 / Шредер связал воссоединение Крыма и РФ со стремлением Украины в НАТО

02.07 / Roland Garros пройдет при зрителях. Арены заполнят на 50-60 процентов

28.08 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

20.08 / МАУ отменила рейсы в 12 городов из-за продления карантина

02.07 / Infobae – лазейки в законах превратили Украину в «онлайн-магазин по продаже детей»

14.07 / Армения сообщила о гибели двоих военнослужащих на границе с Азербайджаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска