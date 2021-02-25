“Тендер уже пишут”. Сурков в 2014 году обсуждал с Медведчуком импорт электроэнергии из России – СМИ

25.02.2021, 13:24, Новости дня

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Закупки Украиной электроэнергии у России еще с 2014 года лоббировал лично бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков в переговорах с нынешним главой политсовета партии “оппозиционная платформа – За жизнь”, нардепом Виктором Медведчуком. Об этом свидетельствует запись разговора предполагаемых Суркова и Медведчука от декабря 2014 года, обнародованного 25 февраля изданием “Цензор.НЕТ”.

“С “Интер-РАО” и со структурой “Интер-РАО” в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. Тендер уже пишут. Мы этот тендер проведем, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем наш… [неразборчиво]”, – говорит на перехваченной записи якобы Медведчук.

Он рассказывает Суркову о планах заключить два контракта на покупку Украиной электроэнергии и “ИнтерРАО” и продажей в аннексированный Крым.

“Там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина… Это ж гарантированные поставки – два контракта”, – поясняет он Суркову.

УВ 2015 году директор по связям с общественность российского ОАО “Интер РАО” Антон Назаров заявлял, что “Украина платит за поставки электроэнергии из России, долгов нет”, писало издание “Сегодня”. Дефицит электроэнергии возник из-за невозможности вывезти уголь антрацитовых марок с территорий, подконтрольных боевикам на Донбассе.

Украина не импортировала электроэнергию из России четыре года и возобновила импорт с осени 2019 года. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина опять возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

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