 

“Такое впечатление, что я в прошлой жизни был бабкой-повитухой”. Горбунов рассказал о партнерских родах с Осадчей

25.02.2021, 13:24, Новости дня
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Украинский ведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов в интервью, которое 24 февраля опубликовано на YouTube-канале “Люкс ФМ”, заявил, что присутствовал на родах у своей жены и коллеги Кати Осадчей, когда она в феврале 2017 года рожала их сына Ивана. 

“Такое впечатление, что я в прошлой жизни был бабкой-повитухой. Мы, правда, ходили на курсы. Там все объясняли, что надо делать – массаж, как обрезать пуповину. Меня ничего не выбило из колеи. Я понимал, что происходит. Возможно, это не совсем патриотично по отношению к мужчинам, но я бы всех мужиков заставлял идти на роды”, – заявил Горбунов. 

По словам Горбунова, при этом в совместных родах для мужчин есть один большой недостаток.

“После того, как ты все это увидел и понимаешь, через что женщине приходится проходить, ты потом ей многое прощаешь”, – подытожил он.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Иван (2017) – младший сын Осадчей и первенец Горбунова. 18 февраля ему исполнилось четыре года. Ведущие зарегистрировали брак незадолго до его рождения, отпраздновав в начале февраля 2021 года четвертую годовщину семейной жизни.

У Осадчей есть также старший сын Илья (2002). Его отец – украинский бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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