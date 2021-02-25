На Украине решили блокировать более 400 сайтов, включая РБК и «Аргументы недели»

25.02.2021, 13:20, Новости дня

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Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых являются российскими.

«Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов», – говорится в сообщении.

Основанием для таких мер стало решение суда. Среди ресурсов, которые требуют заблокировать, сайты РБК и издания «Аргументы недели», передает ТАСС.

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.