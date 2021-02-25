Кремль оценил кандидата на место директора ЦРУ Бернса

25.02.2021, 13:20, Новости дня

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Экс-посол в России, а ныне кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс хорошо разбирался в российских делах, отстаивал интересы своей страны, но и понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос про высказывание Бернса о том, что его седые волосы – это «преимущественно результат его работы в РФ и взаимодействия с Владимиром Путиным». Журналисты поинтересовались, что могло добавить седины Бернсу во время работы в России.

«Вы знаете, я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также Песков отметил, что Бернс хорошо разбирался в российских делах, хорошо понимал Россию, «точки натяжения» в российско-американских отношениях и никогда не был «глупым ястребом».

«Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном», – подчеркнул Песков.

Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В госдепе дослужился до заместителя госсекретаря. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.

Напомним, в среду Бернс заявил, что власти США ни в коем случае не должны недооценивать Россию. Москва может обладать такими же возможностями, «как восходящие державы вроде Китая», нужно расширять круг стран, которые будут давать отпор России.