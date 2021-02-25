Авиацию ОДКБ решили усилить беспилотниками

25.02.2021, 13:20, Новости дня

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Подразделения беспилотной авиации будут включены в состав коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Мы идем по пути того, чтобы в состав войск коллективных сил – как то коллективные силы оперативного реагирования, как то коллективные силы быстрого развертывания и миротворческие силы в том числе – были включены подразделения применяющие беспилотные летательные аппараты», – цитирует ТАСС начальника штаба.

По словам Сидорова, беспилотная авиация уже применяется в ОДКБ. «Буквально сейчас у нас решается вопрос двухсторонний между Россией и Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой по применению беспилотников «Орлан-10» и «Форпост», – отметил он.

Ведутся работы в целом по усилению авиационной составляющей ОДКБ.

«Думаю, если не до конца этого года, то в следующем году однозначно будет принято решение по ее дальнейшему развитию и усилению в том числе», – сообщил начальник штаба.

В Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина ведется работа по оптимизации вопросов управления авиацией, по централизации этих процессов в рамках организации. Также активно решаются проблемы пересечения границ между странами-участниками.

«Между государствами есть государственные границы. Разные структуры организовывают воздушное движение в воздушном пространстве государств. Рассматривается вопрос, как свести к минимуму связанные с этим проблемы», – сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Ранее в феврале ОДКБ анонсировала восемь крупных учений в 2021 году.