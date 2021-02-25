 

Пескова спросили о мнении Путина относительно памятника на Лубянской площади

25.02.2021, 12:30, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе мнения главы государства Владимира Путина по памятнику на Лубянской площади в Москве.

«Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна. Но и, наверное, было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на «Активном гражданине» соответствующее голосование», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, москвичам предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский.

Вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

Возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.



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