Актер Щербаков опроверг сообщения о заболевании коронавирусом

25.02.2021, 10:28, Новости дня

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Народный артист РФ Борис Щербаков опроверг информацию о том, что заболел коронавирусной инфекцией.

Ранее о том, что Щербаков заразился коронавирусом, сообщил телеграм-канал Mash.

«Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным. Так что со мной все хорошо», – передает ТАСС слова Щербакова.

Борис Щербаков – народный артист России, актер театра и кино, телеведущий. Ему 71 год.