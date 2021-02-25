Нападение на силовиков произошло в Карачаево-Черкесии
25.02.2021, 10:28,
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Два правоохранителя были ранены при проверке документов в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, нападавшие скрылись, сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.
«В Малокарачаевском районе КЧР при проверке документов ранили двух сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые объявлены в розыск», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, в декабре боевик совершил самоподрыв в Карачаево-Черкесии.
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