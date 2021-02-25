Бизнесмен Паршин заявил, что Александр Вилкул не участвовал в покупке “Дніпромлина”

25.02.2021, 10:06, Новости дня

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Бывший народный депутат Александр Вилкул не участвовал в покупке компании “Дніпромлин”, а сама сделка была вынужденной, рассказал в интервью порталу Delo.ua бизнесмен и владелец одного из самых крупных аграрных холдингов Константин Паршин.

“С Александром Вилкулом я не знаком. Недавнее упоминание Вадимом Нестеренко о том, что Александр Вилкул является стороной в сделке по “Дніпромлину”, вызвало лично мое недоумение. Переговоры о продаже мы всегда вели только с ним, стороной сделки был только он. С какой целью он искажает факты, мне непонятно. Могу лишь предположить, что это очередной прием для привлечения внимания к возникшей ситуации и формирования к себе позитивного общественного отношения”, – заявил бизнесмен.

Паршин рассказал, что “Дніпромлин” его компания купила в 2005 году вместе с другими предприятиями аграрного сектора.

“Активно развивающимся в этом направлении был агрохолдинг Вадима Нестеренко, с которым мы пересекались в процессе хозяйственной деятельности и у которого, вполне вероятно, были те же цели. В 2010 году момент стал переломным для меня и нашей компании. В стране изменилась политическая ситуация, которая, безусловно, поменяла условия и правила игры. Мы никогда не стремились встраиваться в государственную систему с целью получения каких-то преференций в бизнесе. Но многие выбирали этот путь. В обмен на негласное партнерство в бизнесе получали возможность использовать административный ресурс для достижения своих бизнес-целей”, – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что именно в это время против него по надуманным основаниям было открыто уголовное производство и в качестве меры пресечения суд избрал арест.

“Кроме того, началось давление со стороны государственных органов на компании нашей группы – проверки, уголовные дела, стандартный набор мероприятий. Я понимал, что, скорее всего, целью этих мероприятий было устранение меня от фактического управления группой и оказание морального давления в том числе и на моих партнеров. Так, в принципе, и получилось. Наши партнеры по аграрному направлению и по владению компанией “Дніпромлин” заявили о своем желании выйти из совместного бизнеса и предложили выкупить их долю или продать ее третьему лицу, с которым они уже вели переговоры. Этим третьим лицом оказался Вадим Нестеренко. С учетом всей сложившейся ситуации, наша группа не имела финансовой возможности выкупить их долю, поэтому мы были вынуждены начать переговоры с Вадимом”, – объяснил Паршин.

Приход Нестеренко в компанию совпал с выходом Паршина из СИЗО.

“В итоге он зашел партнером на “Дніпромлин”. И буквально через несколько дней я вышел из СИЗО. Вот такое вот странное стечение обстоятельств. Но партнерами мы были совсем недолго. По условиям соглашения Вадим должен был выполнить ряд обязательств. В частности, это касалось поставок зерна на “Дніпромлин”. Эта поставка была важна. От нее зависела дальнейшая работа предприятия, да и группы в целом. Эти обязательства Вадим не выполнял, и это могло, прежде всего, привести к банкротству предприятия и спровоцировать возникновение конфликтной ситуации между партнерами. В этот момент мы не владели достаточными ресурсами для обеспечения защиты своих интересов в такого рода сложном конфликте. Да и уголовное дело, как инструмент давления на меня, закрыто в тот момент еще не было. При такой совокупности обстоятельств единственным выходом было решение о продаже нашей доли в “Дніпромлине”. На этот момент Вадим Нестеренко уже был нашим партнером, и это делало невозможной продажу нашей доли третьим лицам с юридической и экономической точки зрения”, – отметил он.

В процессе сделки Нестеренко после перехода к нему контроля над активами взял на себя обязательства обеспечения “Дніпромлином” контрактов, в том числе – по возврату с хранения зерна крупной международной компании “Топфер Интернешнл”, рассказал бизнесмен.

“Это было одно из ключевых условий сделки, так как на кону была репутация нашей бизнес-группы и наших партнеров. Кроме этого, на Вадима возложены определенные финансовые обязательства. Я был неприятно удивлен тем, что свои обязательства, как финансовые, так и по возврату зерна, Вадим не выполнил. Юридическое лицо [ООО “Днепропетровский мельничий комбинат”], на котором были обязательства перед международной компанией на сумму 3 миллиона 200 тысяч долларов, было признано банкротом. Естественно, наши партнерские отношения с международной компанией, которые мы выстраивали годами, были полностью прекращены, а нанесенный нам репутационный ущерб можно было назвать катастрофическим. После этого с аграрного рынка нам пришлось на какое-то время уйти”, – подчеркнул Паршин.

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