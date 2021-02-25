Россиянам пообещали морозы в марте

25.02.2021, 5:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до минус 15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже минус 10, минус 10 – минус 15 градусов», передает РИА «Новости».

«Когда – расскажем за три дня до этого события», – добавил синоптик.

Ранее климатолог дал прогноз погоды на 2021 год.