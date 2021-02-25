 

Россиянам пообещали морозы в марте

25.02.2021, 5:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до минус 15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже минус 10, минус 10 – минус 15 градусов», передает РИА «Новости».

«Когда – расскажем за три дня до этого события», – добавил синоптик.

Ранее климатолог дал прогноз погоды на 2021 год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Жадан и Чупахин провели концерт для детей с аутизмом

28.09 / В Сети оценили шансы Бузовой на победу в боксерском поединке

09.07 / На ядерном объекте КНДР зафиксировали активность. Исследовали считают, что там создают ядерные боеголовки

06.10 / «Выпущенный пар» может приумножить агрессию

25.07 / Назван новый способ не платить водителям по ОСАГО

06.09 / Сын Болсонару представил жертв голода в Бенгалии под видом голодающих украинцев

10.08 / Российские журналисты потребовали от Лукашенко немедленно освободить Семена Пегова

29.07 / США захотели сократить число китайских дипломатов

26.09 / Нардепы от фракции “Слуга народа” предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке

29.09 / Названы сроки создания первого образца новейшего морского вертолета «Минога»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска