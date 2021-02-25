 

В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и их союзников в Европе

25.02.2021, 4:38, Новости дня
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Россия, несмотря на введенные против нее санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников, считает глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

Уолтерс сообщил на форуме ассоциации ВВС, что «мы живем во время конкуренции великих держав», и сейчас победа «гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну», передает ТАСС.

«Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, РФ проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», – указал он

Уолтерс также перечислил набор стандартных обвинений в отношении российской стороны: в частности, Москва, по его мнению, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

«Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – приводит его высказывания пресс-служба Пентагона.

Вместе с тем генерал считает, что РФ и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.

Напомним, РФ неоднократно отмечала конфронтационность идеи США о соперничестве великих держав и призывала отказаться от подобной концепции.

Ранее начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике.



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