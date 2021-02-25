 

Актер Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства

25.02.2021, 3:48, Новости дня
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Я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально, сообщил актер Милош Бикович, получивший российское гражданство указом президента России.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: РФ – моя Родина!» – написал Бикович на своей странице в Instagram.

Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Милошу Биковичу.

Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в РФ началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».



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