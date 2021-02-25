Байден отменил запрет Трампа на въезд в США ряда категорий иностранцев

25.02.2021, 3:48, Новости дня

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Президент США Джо Байден отменил действие указа, принятого его предшественником Дональдом Трампом, об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.

«Приостановление въезда (…) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь», – говорится в заявлении Байдена, передает РИА «Новости».

По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые «используют таланты со всего мира». Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США» на период пандемии COVID-19.

Напомним, ранее Байден заявил, что намерен включить нелегалов в перепись населения.