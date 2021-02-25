Угрожавшего взорвать гранату в московском метро задержали

25.02.2021, 2:58, Новости дня

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Мужчину, угрожавшего взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро столичного метрополитена, задержали, сообщили в экстренных службах Москвы.

Источник РИА «Новости» рассказал, что полицейские задержали мужчину с гранатой, проходила проверка. Он также отметил, что граната оказалась муляжом, станция открыта. Кроме того, по данным источника, угрожавший себя взорвать был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют.

Ранее станцию «Славянский бульвар» временно закрыли из-за мужчины, который угрожал взорвать гранату.