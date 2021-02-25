У российского списка Forbes сменился лидер

25.02.2021, 2:08, Новости дня

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Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России, следует из данных Forbes Real Time, обновляемых в режиме реального времени.

По состоянию на 23.15 (мск), состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 29,2 млрд долларов, сообщается на сайте Forbes.

Таким образом, Мордашов обогнал совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Его капитал снижался на 3,48% – до 28,9 млрд долларов.

Отмечается, что сокращение состояния Потанина произошло на фоне падения акций «Норникеля», которое обусловлено авариями на объектах компании.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушилось здание одного из цехов при проведении ремонтных работ. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. На момент ЧП в цехе находились восемь человек, трое погибли – двое под завалами, один скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Потанин заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности.

Также ранее компания «Норникель» частично приостановила работу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления.