В США сочли «Северный поток – 2» «очередной победой» Путина

25.02.2021, 2:08, Новости дня

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Американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» еще одной победой президента РФ Владимира Путина.

По данным авторов материала, Москва контролирует около 40% европейского газового рынка, однако эта доля будет только увеличиваться. Так, проекты «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» доведут этот показатель до 70%, передает РИА «Новости».

В The National Interest утверждают, что РФ использует энергоресурсы как политическое оружие, чтобы оказывать давление на страны. В случае с «Северным потоком – 2» речь идет не столько об Украине, сколько о монополизации европейского газового рынка от Прибалтики до Балкан.

«Трубопровод «Северный поток – 2» – это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза (ЕС)», – отмечается в статье.

В заключение авторы предложили читателям задаться вопросом, почему ЕС намерен поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».

До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.