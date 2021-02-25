 

В США сочли «Северный поток – 2» «очередной победой» Путина

25.02.2021, 2:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» еще одной победой президента РФ Владимира Путина.

По данным авторов материала, Москва контролирует около 40% европейского газового рынка, однако эта доля будет только увеличиваться. Так, проекты «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» доведут этот показатель до 70%, передает РИА «Новости».

В The National Interest утверждают, что РФ использует энергоресурсы как политическое оружие, чтобы оказывать давление на страны. В случае с «Северным потоком – 2» речь идет не столько об Украине, сколько о монополизации европейского газового рынка от Прибалтики до Балкан. 

«Трубопровод «Северный поток – 2» – это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза (ЕС)», – отмечается в статье.

В заключение авторы предложили читателям задаться вопросом, почему ЕС намерен поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».

До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Специалисты научились управлять движением магнитных вихрей

22.09 / СБУ разоблачила руководителя госпредприятия Национальной академии наук Украины на взятке в $200 тысяч

18.12 / Sky News – европейские поставщики готовятся к брекситу «будто к урагану»

31.01 / Австриец оставил €2 млн коммуне во Франции, жители которой спрятали его семью от нацистов

17.09 / ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне

14.02 / В финале теннисного турнира в Италии украинец Марченко обыграл экс-первую ракетку мира

04.01 / Ученые пояснили, в чем разница между мужским и женским мозгом

04.08 / Эксперты встревожены резким ростом числа убийств в городах США

14.11 / Без «Северного потока — 2» энергетическая безопасность Германии окажется под угрозой

12.11 / Контрразведка СБУ задержала в Днепре бывшего боевика “ЛНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска