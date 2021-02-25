“Осложнений не чувствую”. Первый привитый от COVID-19 украинец рассказал о самочувствии

25.02.2021, 1:46, Новости дня

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Врач Черкасской областной больницы Евгений Горенко, который 24 февраля первым в Украине вакцинировался от COVID-19, рассказал, что никаких осложнений не ощущает. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской ОГА.

“У меня часто спрашивают, нужна ли вакцинация. Вакцинирование в настоящее время является одним из маркеров цивилизованного человека. Для того, чтобы вакцина имела положительный эффект на определенной территории, нужно, чтобы было провакцинировано как минимум 50% населения”, – сказал Горенко.

Он подчеркнул, что ничего страшного в вакцинации нет.

“Никаких осложнений я не чувствую. Чувствую себя хорошо. На момент инъекции ничего не чувствовал, кроме проведения инъекции”, – рассказал Горенко.

По его словам, перед согласием на вакцинацию каждому медику и работнику медицинского учреждения рассказали о противопоказаниях. Нельзя проводить вакцинацию против COVID-19, если человек болеет любыми инфекционными заболеваниями, склонен к аллергическим реакциям, младенцам менее 2 кг, беременным женщинам.

В Украине 22 февраля зарегистрировали две вакцины против коронавируса SARS-CoV-2: Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли из Индии. 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки в Украине получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

В Минздраве напомнили, что по состоянию на 24 февраля ожидаются следующие поставки вакцин против коронавируса в Украину:

Pfizer/BioNTech – более 100 тыс. доз;

Sinovac – около 2 млн доз;

Oxford/AstraZeneca (Covishield) – около 4 млн доз;

Novavax – 15 млн доз.

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