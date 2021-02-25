Предполагаемая дочь Путина дала интервью российскому журналу. О родстве с президентом ее не спросили

25.02.2021, 1:46, Новости дня

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Пользователь Instagram под ником luizaroz Луиза Розова, которую российское издание “Проект” в своем расследовании назвало “третьей дочерью президента России Владимира Путина”, дала интервью российскому журналу GQ.

В интервью, опубликованном 24 февраля, девушка рассказала, что о расследовании узнала от подруги.

“Это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь. Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно”, – сказала Розова.

Она объяснила свой ник в Instagram.

“Меня так с самого детства называли. Я просто не могла выговорить букву “л”, говорила “Изя”, и так и пошло – Луиза”, – отметила Розова.

Журналист поговорил с девушкой о поведении в соцсетях, хейтерах, моде, учебе в университете и увлечениях. Ни одного вопроса о родстве с Путиным корреспондент журнала не задал.

Журналисты “Проекта” отмечали, что Розова феноменально похожа на президента РФ, но публиковать ее фотографию они не стали, потому что ей еще нет 18 лет. Настоящее имя предполагаемой третьей дочери Путина – Елизавета. Ее мать Светлана Кривоногих, по сведениям “Проекта”, является миноритарным акционером банка “Россия”. Навальный также упоминал о Елизавете Кривоногих в своем расследовании под названием “Дворец для Путина. История самой большой взятки”.

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