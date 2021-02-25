Clubhouse начал разработку Android-версии приложения
25.02.2021, 1:46,
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Компания Clubhouse наняла разработчика для создания Android-версии своего приложения. Об этом 23 февраля сообщила в Twitter Android-девелопер Мопева Огундипе. Она заявила о своей работе в Clubhouse.
“Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Вы, вероятно, знаете, что у меня есть “мнение” о приложениях, доступных только на iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы принести вечеринку пользователям Android”, – написала Мопева.
* some personal news * (are we still doing that * )
Today was my first day at @joinClubhouse
If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps * so I’m v. excited to be joining the team to bring the party to Android *
— Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021
На странице Огундипе в LinkedIn указано, что она занималась разработкой программного обеспечения для Android в Instagram, Khan Academy и Medium.
Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.
В феврале российский программист Григорий Клюшников, бывший разработчик “ВКонтакте”, выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse с открытым кодом и опубликовал на GitHub. Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Он отметил, что его разработка, занявшая всего полтора дня, – это “концепт и временная мера”, прежде чем Clubhouse выпустит свое Android-приложение.
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