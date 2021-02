Clubhouse начал разработку Android-версии приложения

25.02.2021, 1:46, Новости дня

Компания Clubhouse наняла разработчика для создания Android-версии своего приложения. Об этом 23 февраля сообщила в Twitter Android-девелопер Мопева Огундипе. Она заявила о своей работе в Clubhouse.

“Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Вы, вероятно, знаете, что у меня есть “мнение” о приложениях, доступных только на iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы принести вечеринку пользователям Android”, – написала Мопева.

* some personal news * (are we still doing that * )

Today was my first day at @joinClubhouse

If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps * so I’m v. excited to be joining the team to bring the party to Android *

— Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021

На странице Огундипе в LinkedIn указано, что она занималась разработкой программного обеспечения для Android в Instagram, Khan Academy и Medium.

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.

В феврале российский программист Григорий Клюшников, бывший разработчик “ВКонтакте”, выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse с открытым кодом и опубликовал на GitHub. Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Он отметил, что его разработка, занявшая всего полтора дня, – это “концепт и временная мера”, прежде чем Clubhouse выпустит свое Android-приложение.

