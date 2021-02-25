Правительство Словакии поддерживает курс Украины в НАТО

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25.02.2021, 1:46, Новости дня
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Правительство Словакии приняло стратегию внешней политики на 2021 год, которая, в частности, предусматривает сотрудничество с Украиной и поддержку ее стремлений к евроатлантической интеграции. Об этом сообщается в документе, опубликованном пресс-службой правительства Словакии (.pdf).

“Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим партнером Словацкой Республики. Словакия после визита президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2020 года продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственного управления. Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО”, – сообщается в документе.

Словакия намерена участвовать в инициативах международного сообщества для мирного урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, включая поддержку трехсторонней контактной группы и специальной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Словакия также планирует участвовать в мероприятиях в рамках Крымской платформы, отметили в документе.

Предполагается участие словацких специалистов в международных миссиях в Украине – СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

Относительно отношений с Россией в документе отметили, что Словакия продолжит придерживаться позиции ЕС и НАТО, включая санкционные меры.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В результате российской агрессии Украина потеряла контроль над участком госграницы в Донецкой и Луганской областях. Восстановление контроля над этим участком Киев называет одним из главных условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях. В ЕС подчеркивали, что полный контроль Украины над границей важен для реализации Минских соглашений.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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