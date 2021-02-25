Милонов призвал опубликовать имена всех завербованных США российских журналистов

25.02.2021, 1:18, Новости дня

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Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о необходимости добиваться публикации имен всех завербованных спецслужбами США российских журналистов.

Ранее стало известно, что называющее себя независимым издание «Проект», которым руководит Роман Баданин, финансировалось из-за рубежа в форме так называемых грантов от европейских и американских властей.

По мнению Милонова, интернет-портал, о котором идет речь, мало чем отличается от других прозападных СМИ, ведущих антироссийскую деятельность. Депутат уверен, что останавливаться на одном разоблачении нельзя. «К сожалению, наши «партнеры» предпочитают действовать через целый куст организаций, которые обеспечивают информационную поддержку санкционной политики против нашей страны», – приводит его слова портал Еvo-rus.com.

Милонов уверен, что нужно назвать имена не только Баданина, но и других участников «Проекта» и других организаций, активно участвующих в кампании по заданию и при финансовой поддержке США.

Напомним, в распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым называющее себя независимым издание «Проект» финансировалось из-за рубежа в форме так называемых грантов от европейских и американских властей. При этом основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин обращался к зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США. В частности, «Европейский фонд за демократию» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры) выделил «Проекту» 240 тыс. долларов, а американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры) выписал чек на 40 тыс. долларов. Общий объем финансирования «Проекта» на старте составил 500 тыс. долларов.

Издание ФАН опубликовало собственное расследование об источниках финансирования, кураторах и целях деятельности издания «Проект» в русскоязычном сегменте интернета. По мнению авторов расследования, раскрытая информация является примером попыток вмешательства иностранных структур во внутренние дела России.