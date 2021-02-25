 

Кабмин Украины изменил правила перевозки детей в автокреслах

25.02.2021, 0:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кабинет Министров Украины 24 февраля одобрил постановление, которое вводит европейские стандарты передвижения детей в автокреслах. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба КМУ.

“Безопасность на дороге – это приоритет №1. Особенно если это касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок”, – Криклий.

Одобренные изменения определяют:

особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (чтобы автокресло соответствовало росту ребенка);
перечень транспортных средств, в отношении которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (автобусы, кареты скорой помощи, другой специализированный транспорт);
заменяют термин “специальные средства”, который применяется в действующих ПДД, на термин “детская удерживающая система”.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, новые правила обязывают водителей автомобилей иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см. Об этом он написал 24 февраля в Telegram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Лавров заявил о готовности РФ помочь урегулированию в Карабахе

20.02 / Хомчак заявил, что обострение на Донбассе происходит после заседаний СНБО

01.10 / Норильская промышленность привела к уничтожению арктических лесов

13.08 / Объявлена дата продаж премиального внедорожника на базе Toyota Crown

03.09 / Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза

25.10 / «Оппозиционная платформа» прошла в горсоветы Одессы и Харькова

10.01 / Разработчик исправил очередной сбой в ОС Windows 10

26.10 / Новый японский премьер собрался поставить точку в переговорах о южной части Курил

14.07 / Гилейн Максвелл не признала себя виновной

06.01 / Россия заявила о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска