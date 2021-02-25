Кабмин Украины изменил правила перевозки детей в автокреслах

25.02.2021, 0:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кабинет Министров Украины 24 февраля одобрил постановление, которое вводит европейские стандарты передвижения детей в автокреслах. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба КМУ.

“Безопасность на дороге – это приоритет №1. Особенно если это касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок”, – Криклий.

Одобренные изменения определяют:

особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (чтобы автокресло соответствовало росту ребенка);

перечень транспортных средств, в отношении которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (автобусы, кареты скорой помощи, другой специализированный транспорт);

заменяют термин “специальные средства”, который применяется в действующих ПДД, на термин “детская удерживающая система”.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, новые правила обязывают водителей автомобилей иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см. Об этом он написал 24 февраля в Telegram.

—