МИД Германии считает законными санкции против Медведчука

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25.02.2021, 0:56, Новости дня
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В Германии считают, что санкции против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука соответствуют украинскому законодательству и не противоречат международному. Об этом пишет “Укринформ” со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

“Санкции против Медведчука и еще семи человек, а также 19 компаний базируются на преступлениях относительно финансирования терроризма, что предусмотрено украинским уголовным законодательством”, – подчеркнули в ведомстве.

В МИД ФРГ отметили, что по предварительным данным, которыми располагает немецкая сторона, “действия украинских властей базируются на правовой основе, которая принципиально не нарушает законы и нормы ОБСЕ и Совета Европы”.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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