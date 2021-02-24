 

Познер назвал принятие православия одной из величайших трагедий для России

24.02.2021, 22:49, Новости дня
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Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал христианскую религию, назвав православие ее худшим направлением. По его словам, принятие православия является «одной из величайших трагедий для России».

По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые ее исповедуют. 

С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических – лучше, чем в православных, – отметил Познер в программе «Церковь. Критика» на YouTube.

Он напомнил, что когда князь Владимир выбирал себе вероисповедание, то у него был выбор. Однако выбор православия стал ошибочным, «лучше бы выбрал католицизм все-таки», заметил телеведущий.

Именно с выбором религии Познер связывает проблемы в стране. В связи с этим принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России». Познер высказал мнение о том, что принятие православия было вынужденной мерой для России, и в конечном счете – неправильной.

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США.



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