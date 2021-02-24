 

Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

24.02.2021, 22:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гондурас зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, став 36 страной, где одобрено применение российского препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение российской вакцины. «Спутник V» – это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее Египет одобрил применение «Спутника V».

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Россия и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности

20.11 / Объявлен список устройств Vivo для прошивки OriginOS

11.11 / Шойгу второй раз за сутки обсудил с главой военного ведомства Турции урегулирование конфликта в Карабахе

08.08 / Новый внедорожник Range Rover 2022 года тестируют на Нюрбургринге

09.10 / Геращенко о состоянии Балуха: Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит

02.12 / Вспышка птичьего гриппа выявлена на юго-западе Японии

15.07 / Помпео объявил о расширении антироссийских санкций США на “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”

07.07 / Вице-премьер Стефанишина об открытии границ с ЕС: Чуда не случится

23.08 / Придуман способ защиты от излучения сотовых телефонов

01.02 / “Все умножается на два!”. Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска